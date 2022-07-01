Матвиенко заявила, что никакие санкции не изменят курс России и Белоруссии на строительство Союзного государства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в ходе форума регионов России и Белоруссии было еще раз подтверждено, что никакие санкционные ограничения не изменят курс Москвы и Минска на интеграцию и строительство Союзного государства

«Мы не только получили сигнал, а убедились, что никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс России и Белоруссии на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства», - заявила спикер Совфеда, указав также на то, что это объективный исторический процесс, не только глав государств, а также воля народа двух стран, которые видят в Союзном государстве обеспечение безопасности, а также суверенитета.

Матвиенко также отметила, что совместные интеграционные проекты Москвы и Минска позволяют быстрее обеспечить реализацию проектов в сфере социально-экономического сотрудничества, конечной целью которых она назвала повышение качества жизни граждан двух государств.