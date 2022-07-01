Австрия готовит поправку в законодательство, лишающую «Газпром» подземного газохранилища в Хайдахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Австрии готовятся принять поправку в законодательство, которая позволит лишить российский холдинг «Газпром» подземного газового хранилища в городе Хайдах рядом с Зальцбургом.

По информации газеты Kurier, поправки в закон о газовой промышленности предполагают наделение энергетического регулятора Австрии E-Control правом передачи хранилища газа третьим лицам, если оно не используется. Это станет возможным при условии, если «Газпром» будет «систематически не использовать» объект. Уточняется, что для передачи третьим лицам хранилище должно использоваться менее чем на 10%.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая этого года канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригрозил «Газпрому» лишением газового хранилища в Хайдахе, если предприятие не будет заполнять его газом.