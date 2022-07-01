Курс доллара резко поднялся выше 55 рублей 1 июля 2022 Фото: REUTERS

Доллар и евро в пятницу, 1 июля, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так американская валюта поднялась выше 55 рублей, что произошло впервые с 21 июня текущего года, а европейская - торгуется в районе 57 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Согласно данным, курс доллара расчетами «завтра» к 16.16 мск вырос на 3,78 рубля, составив 55,23 рубля, а евро поднялся на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.

Напомним, накануне аналитики компании «Ренессанс Капитал» заявили, что в следующем году среднегодовой курс рубля будет составлять 83 рубля за доллар. По их словам, подобный прогноз может сбыться в том случае, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз на 50%. Уточняется, что в подобном случае цена нефти марки Brent будет находиться на уровне 100 долларов за баррель, а Urals будет торговаться примерно за 70 долларов за баррель.