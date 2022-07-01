Жители одного из районов Нижнего Тагила жалуются на резкий запах навоза

В неприятном запахе жители винят птицефабрику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила в последний июньский день стали массово жаловаться на резкий запах навоза, который ветер принес со стороны села Покровского, где расположена Нижнетагильская птицефабрика. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

По словам горожан, когда ветер на Вагонке дует со стороны Верхней Салды, жители района от Пихтовых гор до Алтайского задыхаются от вони.

Горожане говорят, что из-за резкого запаха летом качество жизни в Дзержинском районе резко снижается. При этом Федерация выделяет миллиарды рублей на улучшение экологической ситуации в уральском городе.

В прошлом году жители Нижнего Тагила тоже жаловались на неприятный запах, в котором они винят птицефабрику. Кроме этого, здесь пахло гарью из-за лесных пожаров, накрывших Свердловскую область. Из-за этого в регионе регулярно действовали экстренные метеорологические предупреждения. Смог накрывал многие города Среднего Урала, включая Екатеринбург и Нижний Тагил.