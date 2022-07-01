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Политика1 июля 2022 13:48

В МИД РФ назвали признание России прямой угрозой НАТО заявкой на противостояние по всем фронтам

В ведомстве отметили, что заявление об угрозе в адрес РФ стадо серьезнейшим поворотом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД РФ назвали признание России прямой угрозой НАТО заявкой на противостояние по всем фронтам

В МИД РФ назвали признание России прямой угрозой НАТО заявкой на противостояние по всем фронтам

Фото: Shutterstock

Признание Североатлантическом альянсом России прямой угрозой безопасности НАТО выглядит заявкой на противостояние с РФ по всем фронтам, считает заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко.

«Существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу. Это серьезнейший поворот, и это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам с использованием всех инструментов», – заявил дипломат в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В коммюнике военно-политического блока Россия названа основной угрозой безопасности альянса. НАТО пообещала продолжать «противодействовать российским угрозам и реагировать на ее враждебные действия».