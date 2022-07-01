Джулиан Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США Фото: REUTERS

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты, рассказал его адвокат Гарет Пирс.

По информации газеты The Wall Street Journal, Ассанж мог обжаловать решение суда Великобритании до пятницы, 1 июля. Основатель WikiLeaks подал две апелляции накануне. Теперь британский суд должен решить, возможно ли рассмотрение обжалования Ассанжа.

Как писал сайт kp.ru, в середине июня этого года глава Министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему грозит 175 лет лишения свободы из-за преступлений, которые связаны с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

Напомним, в конце апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в основателя WikiLeaks, после чего окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава Министерства внутренних дел.