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Общество1 июля 2022 14:57

Глава МВД запретил сотрудникам ГИБДД использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации в ручном режиме

Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Колокольцев, фото: Екатерина Штукина, ТАСС

Владимир Колокольцев, фото: Екатерина Штукина, ТАСС

Глава МВД России Владимир Колокольцев запретил сотрудникам Госавтоинспекции (ГИБДД) использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме. Об этом ТАСС сегодня, 1 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Владимир Колокольцев принял решение о прекращении применения в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", - уточнила она.

Ранее начальник Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о стратегии повышения безопасности на дорогах. В частности, он отметил, что начатая 1 апреля 2021 года реформа оценки навыков кандидатов в водители исключительно в условиях дорожного движения, без заранее определенного маршрута, дает первые результаты. Предварительные итоги текущего года свидетельствуют о снижении всех основных показателей аварийности по вине начинающих водителей.