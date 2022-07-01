Постпред России при ЕС призвал не спешить с заявлениями о разрыве дипотношений с Болгарией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торопиться с выводами о возможном разрыве дипломатических отношений между Россией и Болгарией не стоит, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это более чем странное решение было принято уже фактически отставным премьер-министром Петковым. Насколько я слышал, в Софии идут бурные дискуссии относительно его законности и, самое главное, относительно того, что делать в этой ситуации дальше. Поэтому я бы тут не спешил с окончательными выводами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», комментируя высылку из Болгарии 70 российских дипломатов.

По мнению Чижова, София приняла решение о высылке россиян под воздействием внешних сил, поскольку уже давно не проводит самостоятельную политику.

Власти Болгарии решили выслать из страны 70 российских дипломатов, заявил ранее болгарский премьер-министр Кирил Петков. По его словам, их заподозрили в шпионаже.

Как писал сайт kp.ru, посольство России в Болгарии потребовало отменить решение о высылке дипломатов.