В ДНР предъявлены обвинения еще двум наемникам из Британии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще двум наемникам из Британии предъявлено обвинение в Донецкой Народной Республике (ДНР), им инкриминируют те же статьи, что и ранее осужденным, сообщили местные издания.

"Следствие в настоящее время ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и трем ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", - сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник.

Напомним, в Донецке 9 июня 2022 года были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, целью которой является захват власти в ДНР.

Ранее осужденный в ДНР британский наемник Аслин рассказал, какое жалование получал от ВСУ. Также он сообщил родным, что его скоро казнят.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2022 года можно прочитать здесь.