Вратарь сборной России по хоккею Федотов задержан по подозрению в уклонении от армии Фото: REUTERS

В Санкт-Петербурге задержан голкипер сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов. Правоохранители подозревают спортсмена в уклонении от службы в армии.

Как передает «КП-Спорт», просьба о задержании на Федотова поступила в полицию от военной прокуратуры. По ее информации, хоккеист является уклонистом от армии, за что ему может грозить до двух лет заключения. При этом в военной прокуратуре объяснили, что поскольку Федотов являлся членом московского клуба ЦСКА, то формально обязан отслужить в армии, однако до сих пор этого не сделал.

Отмечается, что правоохранители тщательно подготовились к задержанию спортсмена: оперативники уголовного розыска вместе и сотрудники СОБР заняли выжидательные позиции в разных точках Санкт-Петербурга, в частности в спорткомплексе «Арена-Купчино». Федотова встретили на выходе из ледовой арены и пригласили проехать в военкомат, на что голкипер возражать не стал.