Замглавы МИД России Грушко заявил, что НАТО начинает гонку вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО начинает новую гонку вооружений, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

"НАТО начинает гонку вооружений, и нам из истории известно, что эта гонка вооружений - такое агрессивное военное строительство - будет требовать обязательную демонизацию противника", - отметил Грушко, выступая в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Напомним, в прошлом году МИД РФ уже заявлял, что НАТО провоцирует гонку вооружений в мире. Тогда отмечалось, что расходы альянса на оборону в 2020 году составили 1,09 триллиона долларов. Тем временем Россия потратила на данные цели только 0,05 триллиона долларов. По мнению представителя министерства, увеличение расходов на военные цели может привести к эскалации глобальной гонки вооружений в мире.

Также ранее в НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений. Йенс Столтенберг отметил, что не намерен зеркально реагировать на то, что делает Россия.