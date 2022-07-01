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Политика1 июля 2022 15:47

Замглавы МИД России Грушко заявил, что НАТО начинает гонку вооружений

Об этом он говорил на сессии дискуссионного клуба "Валдай"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Замглавы МИД России Грушко заявил, что НАТО начинает гонку вооружений

Замглавы МИД России Грушко заявил, что НАТО начинает гонку вооружений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО начинает новую гонку вооружений, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

"НАТО начинает гонку вооружений, и нам из истории известно, что эта гонка вооружений - такое агрессивное военное строительство - будет требовать обязательную демонизацию противника", - отметил Грушко, выступая в ходе сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Напомним, в прошлом году МИД РФ уже заявлял, что НАТО провоцирует гонку вооружений в мире. Тогда отмечалось, что расходы альянса на оборону в 2020 году составили 1,09 триллиона долларов. Тем временем Россия потратила на данные цели только 0,05 триллиона долларов. По мнению представителя министерства, увеличение расходов на военные цели может привести к эскалации глобальной гонки вооружений в мире.

Также ранее в НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений. Йенс Столтенберг отметил, что не намерен зеркально реагировать на то, что делает Россия.