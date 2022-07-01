Еврокомиссия предложила направить Украине первый транш макрофинансовой помощи в миллиард евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия (ЕК) предлагает направить Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро для удовлетворения Киевом неотложных потребностей на фоне боевых действий, сообщил осведомленный источник.

По информации Bloomberg, с соответствующим заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Евросоюз будет продолжать оказывать помощь Украине и «поддерживать в долгосрочной перспективе ее восстановление как демократической и процветающей страны».

Средства будут предоставлены Киеву в виде долгосрочных кредитов на выгодных условиях. Они поступят в дополнение к предыдущей кредитной линии в 1,2 миллиарда евро. Кредит будет рассчитан на 25 лет, при этом Украине предоставят 10-летний льготный период на выплату основного долга. Процентные расходы будут покрыты бюджетом ЕС, в случае дефолта средства гарантируют страны-члены сообщества.

Как писал сайт kp.ru, ранее Еврокомиссия заявила о выделении Украине 1,2 миллиарда евро финансовой помощи.