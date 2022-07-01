В МИД России заявили, что ответственность в случае закрытия российского посольства в Софии будет лежать на Болгарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с продолжением работы посольства России в Болгарии действительно серьезная, если в Софии не будет пересмотрено решение о высылке российских дипломатов, Москва поставит вопрос о сохранении своего дипломатического присутствия там, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ситуация действительно серьезная, поскольку тот акт, который был совершен властями Болгарии, не лезет ни в какие рамки. Это акция не просто недружественная, но и явно враждебная. В сущности, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство", - рассказал Грушко представителям СМИ.

Напомним, в минувший вторник, 28 июня, премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, по его словам, якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность в качестве прикрытия. В ответ посол России представила в болгарский МИД ноту с требованием об отмене решения о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы страна отменила свое решение, истек в 12.00 по Москве в пятницу, 1 июля 2022 года.