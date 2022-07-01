В Донецке началась выдача российских паспортов Фото: сайт МВД ДНР

В Донецке открылись пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации, сообщает Министерство внутренних дел Донецкой народной республики.

«1 июля в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу улица Федора Зайцева, 46в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу улица Гурьевская, 3г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации», – сказано на сайте ведомства.

Напомним, на начало мая этого года в Донецкой народной республике 386 тысяч жителей получили российские паспорта по упрощенной схеме.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Российские паспорта выдавали в Ростовской области.