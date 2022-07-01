В Японии сообщили об опасениях Токио после указа Путина по «Сахалину-2» Фото: Александр Семенов/ТАСС

Япония в связи с указом президента России Владимира Путина передать имущество нефтегазового проекта «Сахалин-2» в собственность РФ опасается аналогичных решений в отношении других проектов с японским участием. Об этом сообщили осведомленные источники.

По информации газеты Nikkei, Токио считает, что существует риск аналогичных указов по «Сахалину-1» и «Арктик СПГ-2». Что касается проекта «Сахалин-2», то здесь у Японии есть опасения, что японским инвесторам – компаниям Mitsui и Mitsubishi – будут предложены невыгодные условия, которые затруднят им получение прибыли.

Как отмечается в сообщении, среди возможных вариантов рассматривается сокращение долей японских акционеров «Сахалина-2», изменение долей прибыли и дополнительные финансовые обязательства, в частности экологический налог.

Как писал сайт Kp.ru, президент РФ 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин – 2» Sakhalin Energy будет сменен на российское юрлицо. Кроме того, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.