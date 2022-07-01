Россия прекратила участие в частичных соглашениях Совета Европы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ).

«Одобрить предложение Министерства иностранных дел Российской Федерации…о прекращении с 16 марта 2022 года участия Российской Федерации в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Так, в постановлении речь идет о Группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»), частичном соглашении об учреждении Европейской комиссии за демократию через право, частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, расширенном частичном соглашении по спорту СЕ.

Также Российская Федерация прекращает свое участие в расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах Совета Европы, расширенном частичном соглашении «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», и не будет принимать участие в работе Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ и Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Как писал сайт kp.ru, ранее в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные Москве страны Европейского союза и НАТО продолжают «линию на разрушение» совета и «общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

Также, 25 февраля 2022 года, глава итальянского МИД Луиджи ди Майо заявил, что права Российской Федерации в Совете Европе приостанавливаются из-за ситуации на Украине.