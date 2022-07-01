Экономист объяснил отсутствие укрепления доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев заявил, что с учетом текущих цен на нефть равновесным для бюджета страны является курс в 40-45 рублей за доллар.

При этом эксперт назвал маловероятной возможность того, что Центробанк допустит такое падение. Об этом пишет Lenta.ru.

- Отсутствие укрепления доллара связано с тем, что сейчас основным ограничителем является комплаенс российских и западных банков, а не сумма перевода ...Для восстановления курса нужен импорт или резкое снижение экспорта. Когда это произойдет — пока сказать сложно, - рассказал Мустаев.

Накануне ФАН писал, что мировая экономики попала в наркотическую зависимость от доллара. Таким образом охарактеризовал положение на глобальном рынке помощник президента России Максим Орешкин. Он также указал, что валюта США давно превратилась в наркотик, с зависимостью от которого теперь сложно бороться.

Кстати, что касается курса доллара, то, как сообщал Life.ru, 28 июня курс доллара рухнул ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года, курс евро тоже снижался. Так, к вечеру вторника американская валюта упала до 51,89 рубля, а европейская - до 54,72 рубля.