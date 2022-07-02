Стоматолог дал советы, как спасти выбитый зуб у ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал россиянам, как можно спасти детский зуб, если он из-за травмы выпал из лунки.

Как объяснил специалист, если вовремя вставить его обратно, есть вероятность, что он приживется и сохранится на долгое время, иногда даже на всю жизнь. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Это связано с тем, что у ребенка зубы, как правило, сформированы не полностью. Соединительная ткань вокруг корней зубов богата нервными окончаниями, кровеносными сосудами и молодыми клетками, - рассказал доктор.

Жук также добавил, что когда зуб выпадает, то вокруг его корня часто заметны остатки соединительной ткани.

- Крайне важно ее не трогать и сохранить. Зуб следует промыть в проточной воде, поместить обратно в лунку и немедленно обратиться к стоматологу. Если же вставить зуб не удается, то его нужно нужно поместить в молоко или физраствор, и отправиться к стоматологу, - объяснил он.

Ранее "Российская газета" сообщала, что обычно чистки зубов два раза в день и использования специальной нити после каждого приема пищи достаточно для гигиены полости рта. Однако есть мнение, что зубы надо чистить после каждой трапезы, даже если вы выпили чашку кофе. По словам стоматолога Мэдисона Каплана, не нужно чистить зубы после употребления кофе, апельсинового сока, газированных напитков или воды с добавлением цитрусовых.