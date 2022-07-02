Глава РФПИ Дмитриев назвал великим достижением ученых создание российских вакцин от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник Лайт" сыграли самую главную роль в победе над пандемией, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

- Разработка этих вакцин, осуществленная при поддержке РФПИ - великое достижение российских ученых из Центра им. Гамалеи, - рассказал он в беседе с "Пятым каналом".

Также он добавил, что созданная нашими учеными платформа кроме помощи в борьбе с ковидом может посодействовать и в защите от других, не менее тяжелых заболеваний.

Ранее RT писал о том, как как пациентам из группы риска защититься от ковида. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Свердловской области Марины Холманских, существует несколько путей. Первый - неспецифическая профилактика: ношение масок, соблюдение дистанции, частое мытьё рук. Второй - вакцинация.

Также до этого телеканал "360" сообщал, что Роспотребнадзор решил снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью. В ведомстве пояснили, что в последние четыре месяца "интенсивность эпидпроцесса" устойчиво снижается.