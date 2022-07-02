Читатели DM поддержали шутку Путина про обнаженного Бориса Джонсона

Британцы заявили, что не хотели бы увидеть без одежды своего премьер-министра. Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail поддержали шутку российского президента Владимира Путина об обнаженном Борисе Джонсоне. Напомним, лидеры стран G7 на недавно прошедшем саммите заявили о желании сделать «обнаженное» фото, чтобы затмить известное фото Владимира Путина, где он с обнаженным торсом едет на лошади. Российский лидер предположил, что, раздевшись для фотосессии, лидеры Большой семерки будут представлять «отвратительное зрелище».

Daily Mail после этого опубликовала несколько фото российского президента и видео купания Бориса Джонсона.

В комментариях к материалу DM британцы написали, что согласны с Владимиром Путиным, в частности, в том, что глава британского правительства Джонсон выглядит не лучшим образом. Читатели издания назвали шутки Джонсона плоскими и грубыми и упрекнули его в пристрастии к алкоголю.

«Джонсон-то и в одежде выглядит отвратительно, а без одежды он будет крайне отвратителен», — написал один из комментаторов.