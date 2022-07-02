Стал известен заработок пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Белого дома. Фото: REUTERS

Годовой доход пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер составляет 180 тысяч долларов. Столько же зарабатывают еще 23 сотрудника администрации президента США. Сведения о доходах всех 474 сотрудников администрации Байдена содержатся в отчетности Белого дома перед конгрессом. Документ опубликован в пятницу 1 июля, пишет РИА Новости.

Сообщается, что максимальный оклад получает старший политический советник по транспорту Луиза Паевонски. Минимальная заработная плата в Белом доме составляет ноль долларов. Таков доход 16 представителей администрации, в том числе у нескольких человек, занимающих должности старших политических советников.

Как следует из отчетности, в администрации Байдена есть секретарь-референт с зарплатой более 164 тысяч долларов и стенографист, зарабатывающий более 67 тысяч долларов в год.

Напомним, Карин Жан-Пьер не только стала первым высокопоставленным госчиновником гаитянского происхождения, но и еще и первой темнокожим пресс-секретарем Белого дома, а заодно еще и первой лесбиянкой на столь высоком посту.

А вот как Карин Жан-Пьер провела в Белом доме свой первый брифинг в новом качестве.

Ранее сообщалось, что новый пресс-секретарь Белого дома попала под критику за то, что она спит с журналисткой CNN.