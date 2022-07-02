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Политика1 июля 2022 22:45

Первый зампостпреда России при ООН Полянский считает, что угрозы Украины о жалобах на Россию в международный суд ООН не заслуживают внимания

Украина «выдает желаемое за действительное», пытаясь представить дело по иску Киева против России как решенный вопрос
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Полянский заявил, что Украина выдает желаемое за действительное, говоря о решенном вопросе по жалобе на Россию в международный суд.

Дмитрий Полянский заявил, что Украина выдает желаемое за действительное, говоря о решенном вопросе по жалобе на Россию в международный суд.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по жалобам в Международный суд ООН в отношении России не заслуживают внимания. Об том заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил попытки украинской стороны представитель дело по иску Украины против России как уже решенный вопрос и назвал это стремлением «выдать желаемое за действительное».

«Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания, но, конечно, мы учитываем все это дело, потому что это часть нашей работы, прежде всего часть работы моих коллег в Москве, в Гааге, тех, кто работает над этой темой», - сказал Полянский в пятницу 1 июля в эфире телеканала «Соловьев Live».

Напомним, в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отправила в Международный суд ООН в Гааге иск против России с требованием привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида и призвать к прекращению спецоперации на территории Украины.