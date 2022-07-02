G7 может уступить лидирующие позиции БРИКС

Страны G7 могут утратить мировое лидерство, уступив его БРИКС. Фото: REUTERS

G7 может утратить лидирующие позиции в мире, уступив их группе БРИКС. Об этом пишет в пятницу 1 июля американское издание The Hill. Причиной возможного изменения издание называет нежелание Большой семерки интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны. В частности, речь идет о странах глобального юга, уточняет The Hill.

«Хотя G7 пригласила на встречу представителей так называемого Глобального Юга в качестве особых гостей, но в ее составе нет ни одной страны из этого региона», - пишет издание.

Автор публикации отмечает, что западные лидеры не стремятся ускорить глобальное развитие, а наоборот, нацелены на политику сдерживания. Кроме того, Запад пытается склонить страны Глобального Юга на свою сторону по различным вопросам, в частности, по ситуации на Украине, подчеркивает издание.

«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», - резюмирует автор, имея в виду возможное расширение БРИКС.

Напомним, Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС, это подтвердили в российском МИД.

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новым клубом, который может прийти на смену «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) может стать «Большая восьмерка», но не та, что была раньше, а группа совершенно других стран - Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция.