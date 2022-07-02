Британский премьер Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Фото: REUTERS

Борис Джонсон стал первым британским подданным, которому присвоено звание почетного гражданина Одессы. Об этом в пятницу 1 июля заявил мэр Одессы Геннадий Труханов. Это звание премьер-министр Великобритании получил автоматически как обладатель трех степеней почетного знака имени Григория Маразли.

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы», - цитирует Труханова ТАСС.

Награда существует с 1862 года. Купец Маразли, российский купец и госслужащий, был известен своей благотворительностью. В девятнадцатом веке Григорий Маразли был городским головой Одессы.

Напомним, в апреле британский премьер впервые публично признал, что российская армия одерживает верх в сражении за Донбасс.

17 июня Борис Джонсон провел встречу с Зеленским в Киеве, политики поговорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны Украине.

На следующий день после этой встречи Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.