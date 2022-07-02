Глава МИД Финляндии заявил о «новой железной стене», разделяющей Россию и другие государства

Глава МИД Финляндии заявил о "железной стене" между Россией и остальными странами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Россию и другие государства разделяет новая «железная стена». Об этом заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, отметив, что такова «новая реальность».

« Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности была сломана. В новой ситуации появилась некая новая железная стена между Россией и другими странами», - цитирует Хаависто ТАСС.

Глава МИД Финляндии выразил мнение, что «железная стена» возникла из-за российской спецоперации на Украине и выразил обеспокоенность ростом напряженности в мире.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес и посоветовал Западу «ничего не прищемить себе», опуская железный занавес.

Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, как давление извне повлияло на строительство Союзного государства. Подробности здесь на kp.ru.