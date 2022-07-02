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Политика2 июля 2022 0:45

Newsweek заявила, что США должны вывести войска из Сирии из-за опасности конфликта с Россией

Американский обозреватель Кристиан допустила возможность конфликта США и России из-за «слишком близкого контакта» военных этих стран в Сирии
Мария ПАВЛОВА
Обозреватель Newsweek допустила возможность конфликта между США и Россией из-за того, что войска этих стран находятся в опасной близости друг от друга в Сирии.

Обозреватель Newsweek допустила возможность конфликта между США и Россией из-за того, что войска этих стран находятся в опасной близости друг от друга в Сирии.

Фото: REUTERS

США должны вывести свои войска из Сирии, чтобы не спровоцировать конфликт с Россией. Об этом пишет в пятницу 1 июля издание Newsweek.

Обозреватель Бонни Кристиан допускает возможность возникновения конфликта США и России из-за того, что дислоцированные в Сирии армии этих стран действуют в непосредственной близости друг от друга. По мнению журналиста, спровоцировать конфликт может недопонимание или оплошность.

«Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир», - пишет Кристиан.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о «новой железной стене», разделяющей Россию и другие государства и выразил обеспокоенность ростом напряженности в мире.

Также сообщалось, что Сирия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.