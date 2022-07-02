Умер Джо Теркел, сыгравший бармена Ллойда в «Сиянии» Стэнли Кубрика

Умер актер Джо Теркел, сыгравший бармена в фильме Кубрика "Сияние". Фото: кадр из фильма.

Умер Джо Теркел, американский актер, известный по кинолентам Стэнли Кубрика «Сияние» и Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.

Сообщается, что Теркел умер в больнице в штате Калифорния в окружении своей семьи, ему было 94 года.

Теркел родился 15 июля 1927 года в Бруклине. В 17 лет он поступил на службу в торговый флот. В 1947 Теркел переехал в Калифорнию и начал заниматься актерской карьерой.

Джо Теркел снялся в десятках кинолент. Одна из самых запомнившихся зрителю его ролей – бармен Ллойд в фильме Кубрика «Сияние» с Джеком Николсоном в главной роли. Также Теркел исполнил одну из основных ролей в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Он сыграл доктора Тайрелла, это была одна из последних работ актера в кино.

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