Российские космонавты пока не полетят на орбиту на американском корабле Starliner

Российские космонавты пока не полетят на орбиту на американских кораблях Starliner . Фото: REUTERS

Говорить о полетах российских космонавтов на орбиту на американском корабле Starliner пока преждевременно. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос. В ведомстве мотивировали это наличием замечаний в ходе испытательных полетов корабля.

«Пока в рамках летных испытаний американский корабль Starliner не совершил ни одного полета без замечаний, поэтому говорить о возможности полета российских космонавтов на нем преждевременно», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты не полетят на американских кораблях Boeing Starliner даже при условии договоренностей с Национальным управлением по аэронавтике США (NASA).

«Он аварийно слетал в первый раз, второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов – мы не можем рисковать их жизнями», – сказал Рогозин.

Также Рогозин заявил, что Россия намерена использовать ракеты «Протон» до тех пор, пока они не закончатся, ни одна ракета не будет сдана на хранение на склад или передана в музей.