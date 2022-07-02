Пять человек погибли в результате землетрясения на юге Ирана. Фото: REUTERS

Пять человек погибли в результате землетрясения на юге Ирана в пятницу 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что погибли трое мужчин и две женщины. Также сообщается о 19 пострадавших, 12 из которых потребовалась госпитализация.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на юге Ирана, оно затронуло провинцию Хормозган. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров.

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