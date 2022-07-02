Свыше 3 тысяч мигрантов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш в июне 2022

В июне Британия фиксирует рекордный поток мигрантов в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Британии фиксируют рекордный в 2022 году поток мигрантов через Ла-Манш. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, в июне на лодках пролив пересекли более 3 тысяч человек. Таким образом, за полгода число прибывших таким образом беженцев составило 12,7 тысячи человек.

В среднем, на одной лодке со стороны Франции пересекают государственную границу Великобритании 33 мигранта, преимущественно азиатского и африканского происхождения.

Согласно международным законам, мигранты должны запрашивать политическое убежище в первой же безопасной стране, в которую они попадают. Франция как раз и является такой страной. Но пассажирам резиновых лодок, видимо, там некомфортно и они отправляются в Англию.

Отметим, что проблема нелегальной миграции в Британию через территорию Франции наблюдается уже несколько лет. Так, в конце 2021 года, мэр стоящего на берегу Ла-Манша французского города Кале Наташа Бушар обрушилась с резкой критикой на правительство Великобритании. Она назвала британцев "циничными людьми, которые поощряют незаконную работу мигрантов", вынуждая их нелегально перебираться через Францию в Соединенное королевство.