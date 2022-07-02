SVT: заявление Эрдогана о курдах стало сюрпризом для Швеции и НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган преподнес неприятный сюрприз Швеции и НАТО, когда в конце саммита альянса заявил, что получил гарантии от Стокгольма об экстрадиции 73 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в публикации SVT журналиста Хенрика Сильвера.

"Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО", - говорится в публикации.

Сильвер предположил, что давление Эрдогана на Швецию и Финляндию в ближайшее время не будет ослаблено, так как оно продиктовано внутриполитическими причинами. В частности, через год в Турции пройдут президентские выборы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Швеция дала Турции гарантии, что более 70 членов Рабочей партии Курдистана будут экстрадированы. Об этом заявил Эрдоган в четверг 30 июня во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не будет двигаться без одобрения турецкого парламента, призвав "не суетиться" в данном вопросе.