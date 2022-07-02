Politico: западные лидеры боятся, что их граждане устанут от ситуации на Украине

Политики опасаются, что население Запада устанет от украинской повестки и переключиться на внутренние проблемы Фото: REUTERS

Лидеры западных стран, поддерживающие Киев, опасаются, что население устанет от украинской повестки и сосредоточит внимание на внутренних проблемах, в том числе энергетическом кризисе и высокой инфляции. Об этом сообщает издание Politico.

"Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу", - говорится в публикации.

В частности, издание приводит слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая признала, что "везде наблюдается усталость" от событий на Украине.

Как ранее писал сайт kp.ru, по предварительной оценке, годовая инфляция в июне этого года в 19 странах еврозоны ускорилась, составив рекордные за всю историю подсчетов 8,6%. В мае рост цен в Европе составил в среднем 8,1%.

Напомним, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, что евро теряет свои позиции на фоне тревог о предстоящем энергетическом кризисе в Европе. Инвесторы все чаще опасаются, что экономика ЕС не выживет на тех энергоносителях, которые поставляют из альтернативных стран.