Сенатор Клишас допустил ответную высылку болгарских дипломатов из России

Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может выслать болгарских дипломатов из Москвы, чтобы упростить раздумья Софии над отменой решения по высылке сотрудников российского посольства в Болгарии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в субботу, 2 июля 2022 года.

"Болгарскому Правительству (если оно ещё что то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Болгарии высылают из страны 70 российских дипломатов, заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков. Их заподозрили в шпионаже. Петков призвал не расценивать высылку россиян как "агрессию против русского народа". Премьер добавил, что все 70 российских дипломатов будут отправлены в Москву одним рейсом.

По словам болгарского премьера, все высылаемые российские дипломаты являются сотрудниками посольства РФ в Софии. Он заявил, что их дипломатический статус был лишь прикрытием, а сами они занимались "нехарактерной для своих дипломатических должностей деятельностью".

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение выслать из Болгарии 70 российских дипломатов было принято по заказу внешних сил. По словам Захаровой, такие силы стремятся "стравить европейские государства с Россией и цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками".