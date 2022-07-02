Большинство восточных немцев выступают против антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не поддерживают жесткую политику ФРГ в отношении этой страны. Об этом говорится в статье историка британско-немецкого происхождения Кати Хойер для издания The Spectator.

По ее словам, 60% жителей бывшей ГДР уверены, что Москву не следует провоцировать антироссийскими санкциями. Многие восточные немцы не забывают, что именно Советский Союз освободил Германию от нацизма.

Хойер также добавила, что в Западной Германии противники антироссийских санкций в меньшинстве. Таковых порядка 40%, утверждает эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт выразил уверенность, что антироссийские санкции вредят немецкому бизнесу. По его мнению, политика ФРГ и нагнетание в местных СМИ привели к русофобии в Германии. Шмидт убежден, что культура не должна пересекаться с политикой.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не отменит антироссийские санкции без "честного соглашения" РФ и Украины. Заявление было сделано после саммита G7 в ФРГ.

"Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об условиях отмены рестрикций.