Затонувший в марте большой десантный корабль "Саратов" подняли со дна в порту Бердянска

В порту Бердянска провели работы по поднятию со дна затопленного судна (фото иллюстративное)

Большой десантный корабль "Саратов" поднят со дна у причала в порту Бердянска. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канеле.

Судно было затоплено экипажем в марте 2022 года после удара украинской ракетой "Точка-У". Такое решение приняли в связи с угрозой детонации боеприпасов в результате пожара на корабле, уточнил Рогов.

Как ранее писал сайт kp.ru, почти все корабли военно-морских сил Украины, находящиеся под контролем РФ с весны 2014 года будут утилизированы. Отмечается, что украинские корабли уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности.

Напомним, флот России поднял и отбуксировал в Новороссийск пограничный корабль "Донбасс", который был затоплен в акватории Мариуполя военно-морскими силами Украины. Судно поднимал экипаж Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.