Глава Генштаба Герасимов проверил задействованные в спецоперации на Украине войска

Валерий Герасимов (в центре) Фото: Министерство обороны РФ

Руководитель Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил группировки войск, задействованные в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в субботу, 2 июля 2022 года.

"Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях", - уточнили в ведомстве.

Заместитель министра обороны России в ходе мероприятия уделил особое внимание вопросам применения автоматизированных систем боевого управления в целях наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня российский президент Владимир Путин заявил, что цели российской военной спецоперации на Украине не изменились. Измениться, по словам главы государства, может только тактика их достижения.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил уверенность, что Россия добьется целей военной спецоперации, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на РФ, а также массовую поддержку Украине со стороны Запада.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".