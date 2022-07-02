Видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортера по позициям ВСУ показало Минобороны России

Танк и бронетранспортер исполнили тактический элемент "фланговая стрельба" в движении Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А российской морской пехоты по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как танк выезжает на огневой рубеж, откуда открывает огонь по украинским позициям. После этого его сменяет бронетранспортер, открывший стрельбу из тридцатимиллиметровой автоматической пушки.

Танкисты для подавления огня опорных пунктов ВСУ использовали "фланговую стрельбу" в движении. Этот тактический элемент снижает риск поражения техники огнем противника, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля армейских беспилотников, на которых можно увидеть, как от точных попаданий высокоточных российских снарядов взрываются и горят натовские гаубицы на Донбассе.

Напомним, из России на Украину стал ходить бронепоезд "Волга". На его платформах размещено современное вооружение, техника для технической разведки и огневые средства, есть и специальные укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.