В Херсоне прогремел взрыв. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские спецслужбы предотвратили крупный теракт в Херсоне, сообщает Главное управление МВД по Херсонской области в своем телеграм-канале в субботу, 2 июля 2022 года.

Им удалось обнаружить конденсаторную подрывную машинку, которую собирались привести в действие террористы.

"Бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с эск-старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком собирались устроить серию взрывов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Маруняку при поддержке украинских спецслужб удалось скрыться.

Как писал сайт kp.ru, в Херсоне в районе СИЗО прогремел взрыв в четверг, 30 июня 2022 года. В результате повреждена городская инфраструктура, в частности забор телевышки. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Херсоне в пятницу, 24 июня, взорвался автомобиль. Власти региона квалифицировали произошедшее как террористический акт.

Ранее штаб-сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тимко, взятый в плен, признался, что от своего командира получил приказ совершить теракт в херсонской гостинице, где располагались переселенцы из других регионов Украины.