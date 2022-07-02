Специалист посоветовал, как спасти смартфон от перегрева в летнюю жару Фото: Влад КОМЯКОВ

В летнюю жару трудно не только людям, но и гаджетам. Часто смартфоны перегреваются и отказываются работать. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков дал советы, которые помогут обезопасить свой мобильный телефон.

- Из-за высокой температуры некоторые виды аккумуляторов могут загореться, вспыхнуть прямо в кармане. Конечно, современные устройства перед продажей проходят проверку и холодом и жарой. Они должны отключаться, когда чрезмерно высокие температуры, но риски все равно присутствуют, - предупредил эксперт.

Устройство питается от литиево-ионного или литий-полимерного аккумулятора, эти материалы чувствительны к высоким температурам, так что лучше держать их подальше от прямых солнечных лучей.

- Чехлы только мешают циркуляции воздуха и задерживают температуру. В жаркие жни лучше отказаться от них, а еще сократить число используемых приложений, чтобы не перегружать устройство, — добавил Кувиков в беседе с RT.

Поможет минимизировать вред снижение уровня яркости экрана. Так же нужно отключить Bluetooth, GPS и автоматическое обновление приложений.

Если устройство все таки нагревается, то не стоит пытаться быстро его охладить. Для начала нужно снять чехол и положить смартфон в прохладное место, подальше от солнечных лучей, чтобы он мог остыть. Помогает перегревать устройство мобильный интернет, а еще вредоносное ПО.

Не стоит сваливать все на жару. Если телефон перегревается даже дома, то целесообразно просканировать гаджет антивирусом: перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного ПО, пишет Life.

Людям тоже бывает трудно в зной. Гипертоники переносят жару хуже, чем здоровые люди. Врач и популярный телеведущий Александр Мясников отметил, что таким людям не нужно употреблять сладкую газированную воду и желательно не находиться долго в положении вниз головой, пишет ФАН.