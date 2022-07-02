Захарова жестко ответила главе МИД Латвии: "Вы же не по красавицам"

Мария Захарова. Фото: Александр Щербак, ТАСС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который ее критику внесения "украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО прокомментировал поговоркой: "Нравится — не нравится, терпи, моя красавица".

Ответ российского дипломата не заставил себя долго ждать. Представитель российского внешнеполитического ведомства прозрачно намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию латвийского коллеги.

"Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?", - написала Захарова в своем телеграм-канале в субботу, 2 июля 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова высмеяла внесение ЮНЕСКО украинского борща в перечень нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите.

"Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М.Груневега, 1584-1585 годов) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим", - подчеркнула дипломат.