Дипмиссия Израиля в Берлине сочла оскорблением слова посла Украины о Бандере

Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломатическая миссия Израиля в Берлине сочла оскорблением высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что пособник фашистов Степан Бандера был якобы "борцом за свободу".

"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", - говорится в сообщении израильского посольства в социальной сети Twitter.

Дипломаты также подчеркнули, что подобные заявления "подрывают ценности, которыми мы дорожим" и нивелируют "борьбу украинского народа" за демократические ценности.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский сенатор Алексей Пушков, комментируют указанные слова Мельника заявил, что Запад "проглатывает агрессивную ересь" от Украины, от чего "в шоке" не только Израиль, но и другие страны.

Напомним, израильские журналисты пришли к выводу, что попытки президента Украины Владимира Зеленского уговорить Израиль ввести санкции против России и отправить Киеву вооружение оскорбительны. По их словам, своими обвинениями Зеленский "нанес пощечины Израилю".