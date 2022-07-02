Песков надеется, что у Запада частично остался "политический разум"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал агрессивные выпады западных лидеров в адрес России.

"Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада", - заявил Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь главы государства добавил, что не стоит тяготеть к апокалипсису и предложил обсудить более конструктивные темы.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад должен признать свои ошибки и покаяться в собственной глупости. Политик выразил надежду, что у западных стран хватит смелости на этот шаг. Хотя "надежда слабая", но она есть, заверил зампред Совбеза России.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад опускает железный занавес между собой и Россией. Дипломат иронично посоветовал западным странам быть осторожнее, чтобы "ничего себе не прищемить" в процессе опускания железного занавеса.