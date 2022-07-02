Володин заявил, что Британия никак не избавится от привычки жить за счет других Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании убеждают Европу вести войну против России до последнего украинца, потому что до сих пор не избавилась от привычки жить за чужой счет, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца, заявляя, что «любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире». Причина – в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится», – написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Володин считает, что британские власти ищут любую возможность самоутвердиться, поэтому ищут новые союзы с «русофобскими режимами» в Польше, Прибалтике и на Украине, рассчитывая быть в этих альянсах лидером. Как заявил политик, «колониальный реваншизм» Лондона не сулит ему ничего хорошего. Он добавил, что «для Англии солнце империи закатилось навсегда».

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на сегодняшний день будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций России.