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В мире2 июля 2022 12:25

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

В результате атаки двое мирных жителей получили ранения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильские войска нанесли ракетные удары по территории Сирии, сообщает Министерство обороны арабской республики. Атака была совершена на город Эль-Хамидия в провинции Тартус.

«Сегодня утром примерно израильский противник совершил воздушную агрессию несколькими ракетами, выпущенными со стороны Средиземного моря к западу от Триполи (Ливан) по нескольким птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса. В результате двое мирных жителей, в том числе женщина, получили ранения», – сказано на сайте ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 мая 2022 года Минобороны Сирии заявило, что три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на провинцию Дамаск.

В июне этого года Сирия приостановила работу аэропорта Дамаска из-за ракетной атаки Израиля.