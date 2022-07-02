В сети ресторанов «Вкусно – и точка» опровергли информацию о появлении пива в меню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В меню ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» пива не появится, заявили в пресс-службе компании в ответ на появившиеся в сети сообщения о продаже алкоголя в ресторанах сети.

«Вкусно – и точка» – это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», – рассказали ТАСС в компании.

Как объяснили в пресс-службе сети, опубликованные ранее фотографии, где было изображено пиво, были сделаны в ресторанах бывшего франчайзи McDonald’s на вокзалах и в аэропортах. Они не имеют никакого отношения ни к сети «Вкусно – и точка», ни к корпорации McDonald’s и поэтому продолжают свою деятельность самостоятельно по собственным стандартам работы и со своим ассортиментом, добавили в компании.

Как писал сайт kp.ru, регистрировать альтернативные названия для сети предприятий быстрого питания «Вкусно – и точка» не планируется.