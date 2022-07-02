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Политика2 июля 2022 13:19

Глава МИД ЛНР назвал бесславным завершение присутствия ОБСЕ на Украине

Последние восемь лет СММ ОБСЕ лишь имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД ЛНР назвал бесславным завершение присутствия ОБСЕ на Украине

Глава МИД ЛНР назвал бесславным завершение присутствия ОБСЕ на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Присутствие на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) завершилось для нее бесславно, заявил министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего.

«ОБСЕ объявила о начале шагов по закрытию офиса украинского координатора проектов. Спустя три месяца после прекращения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ организация полностью прекратила свою деятельность в Украине. 1 июля 23-летний период присутствия ОБСЕ в Украине бесславно завершился», – написал дипломат в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что последние восемь лет СММ ОБСЕ лишь имитировала содействие урегулированию конфликта в Донбассе, на самом деле проводя пропагандистскую деятельность по поддержке неонацистского киевского режима. Вся деятельность организации «была направлена на искажение сути событий и введение в заблуждение международного сообщества», резюмировал глава МИД ЛНР.