Власти Греции освободили российский танкер «Лана» спустя 2,5 месяца после ареста

Власти Греции освободили российский танкер «Лана» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Греции освободили российский танкер «Лана» (бывший «Пегас»), который был арестован в течение 2,5 месяцев.

Как передает греческое общественное телевидение ERT, судно в настоящее время направляется в порт Пирей при помощи двух буксиров. Вероятнее всего, будет возвращена часть груза с танкера, первоначально изъятого судебными властями Соединенных Штатов. Суд Халкиды постановил вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые перевозились судном.

О задержании греческими властями российского танкера «Пегас» с 19 моряками на борту стало известно 19 апреля этого года, а через несколько дней судно из-за событий на Украине было переименовано «Лана» из-за принятых антироссийских санкций.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая Греция приняла решение передать США иранскую нефть, которая перевозилась под российским флагом танкером «Лана», задержанным в греческом порту.