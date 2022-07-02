Глава Siemens Healthineers объяснил продолжение деятельности в России желанием помогать онкобольным детям

Siemens Healthineers объяснила продолжение деятельности в России желанием помогать онкобольным детям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германская компания Siemens Healthineers продолжает свою деятельность в России, поскольку считает неправильным отказывать российским детям в лечении онкологических заболеваний. Об этом заявил финансовый директор компании Йохен Шмитц, комментируя деятельность Siemens Healthineers в РФ.

«Нет никаких правовых оснований для невыполнения наших контрактов. И такой шаг я бы тоже посчитал сомнительным с этической точки зрения. Стоит ли отказывать российским детям в лечении рака?» – сказал он в интервью газете Die Welt.

Как отметил Шмитц, продукция и услуги Siemens Healthineers для гражданского населения не подпадают под санкции Евросоюза. Он подчеркнул, что компания продолжает выполнять в России обязательства по контрактам и не ищет новых клиентов.

Напомним, в мае этого года Siemens объявила о сворачивании промышленной деятельности в России.

Сайт kp.ru писал, что будет с поездами Siemens после ухода компании из РФ.