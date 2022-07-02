ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать россиянина Винника в Грецию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд по правам человека отказал Франции в экстрадиции российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника в Грецию. Об этом рассказал его адвокат Фредерик Бело.

«Утром 29 июня защита подала апелляцию в ЕСПЧ по статье 39 Европейской конвенции по правам человека. Вечером 29 июня ЕСПЧ запретил Франции осуществление экстрадиции Александра Винника в Грецию», – передает ТАСС слова юриста.

По словам Бело, его не уведомили о планировавшейся экстрадиции россиянина в Грецию. Как сообщил адвокат Винника, гражданина РФ должны были передать греческим властям 30 июня, после планировалась его передача Соединенным Штатам. Слушание по жалобе об экстрадиции россиянина в Грецию суд во Франции проведет 6 июля 2022, добавил Бело.

Как писал сайт kp.ru, летом прошлого года мать Александра Винника Вера Винник рассказывала, что ее сына, которого после двух с половиной лет греческой тюрьмы экстрадировали во Францию, должны освободить и снова отправить в Грецию.

Новость дополняется