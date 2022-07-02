Bloomberg: Указ Путина о «Сахалине – 2» спровоцирует борьбу Японии и Запада за энергоресурсы Фото: сайт Газпрома

Указ президент России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина – 2» спровоцирует жесткую борьбу Японией и Европу за энергоресурсы, пишут журналисты Bloomberg.

Согласно мнению опрошенных ими экспертов, решение по «Сахалину – 2» еще больше сузит мировые рынки, усилив конкуренцию между Японией и европейскими странами за альтернативные источники поставок. Если проект «Сахалин – 2» продолжит находиться в состоянии неопределенности, то цены на спотовых рынках, которые Токио рассматривает как альтернативу поставкам СПГ из России, вырастут еще больше, и это вызовет панику на рынке, отмечает аналитик Институт экономики и энергетики Японии Хироси Хашимото.

Напомним, президент РФ 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

Тем временем замгенсека правительства Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что власти страны изучают последствия указа российского лидера о «Сахалине-2».